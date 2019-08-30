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السعودية تنشئ وزارة مستقلة للصناعة والمعادن
الجمعة 30 غشت 2019 - 20:30
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة أمرا بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية لتنفصل بذلك عن وزارة الطاقة.
ونص الأمر الملكي على تعيين بندر بن إبراهيم الخريف لرئاسة الوزارة الجديدة التي كانت في السابق ضمن مسؤوليات وزير الطاقة خالد الفالح.
وفي أمر ملكي منفصل، عينت السعودية فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، ومازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.