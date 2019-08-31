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الرئيسية | خارج الحدود | الفساد والنقد الأجنبي يكبّلان رئيس السودان السابق

الفساد والنقد الأجنبي يكبّلان رئيس السودان السابق

الفساد والنقد الأجنبي يكبّلان رئيس السودان السابق
هسبريس - رويترز
السبت 31 غشت 2019 - 12:39

وجه قاض سوداني، رسميا، للرئيس السابق عمر البشير تهمتَي "الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة" اليوم السبت.

وقال البشير، حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.

وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه، وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مومو السبت 31 غشت 2019 - 12:55
25 مليون دوﻻر في المنزل هدا البنك المركزي السوداني و ليس منزل الرئيس !
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2 - تايكة غرماد السبت 31 غشت 2019 - 13:05
متى تكون في بلادنا مثل هذه المحاكمات ونرى رموز الفساد السياسي والسلطوي يقفون امام قضاء مستقل تم اصلاحه جذريا وتغير نموذجه متى نرى القاضي يوجه لرموز الفساد تهم استغلال المنصب والسلطة متى نرى القاضي يساءل المتهم عن مصير الملايير التي نهبها في الداخل وخصوصا في الخارج متى نرى المسؤولين ترتعش فرائسهم على اقل مخالفة او حدث عِوَض النجيء لأخذ الصور مع الضحايا والمعوزين ؟؟؟ متى يسترد الشعب الاموال والثروات التي نهبت منه طوال قرن من الزمان وخصوصا بعد "الاستقلال "؟؟
حلم من المستحيل تحقيقه لان الفساد والريع من اهم اركان الحكم والتحكم !!
السودان ؟؟ومالنا ومال السودان ؟؟؟
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