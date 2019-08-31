الفساد والنقد الأجنبي يكبّلان رئيس السودان السابق

هسبريس - رويترز

وجه قاض سوداني، رسميا، للرئيس السابق عمر البشير تهمتَي "الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة" اليوم السبت.

وقال البشير، حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.

وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه، وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.