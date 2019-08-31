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كُتّاب وآراء
المخابرات التركيّة تنفذ "عملية خارجية" في ماليزيا
ذكرت مصادر أمنية تركية أن جهاز الاستخبارات لأنقرة نجح في جلب مسؤول تنظيم "غولن" في ماليزيا، عارف كوميش، إلى البلاد.
وأوضحت المصادر ذاتها استنادا لمسؤولين أمنيين أتراك، اليوم السبت، أن جهاز الاستخبارات نفذ عملية أمنية في الخارج تم خلالها القبض على مسؤول "تنظيم غولن" في ماليزيا.
عارف كوميش" الذي تقلد مناصب عدة في جماعة "خدمة" لفتح الله غولن، خلال السنوات الماضية، يواجه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" وفق السلطات التركية.
وتتهم تركيا تنظيم "غولن" وزعيمه، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 15 يوليوز 2016، والذي خلف 251 قتيلا و2200 جريح.
كما تتهم الجماعة نفسها بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال "اختراق المؤسسات التركية"، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.