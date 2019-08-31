قضاء كندا يدعم الحقوق اللّغوية لناطقين بالفرنسية

هسبريس - أ.ف.ب

حُكم على شركة الطيران الكندية "إير كندا" بدفع 21 ألف دولار كندي (16 ألف دولار أمريكي) لثنائي من الناطقين بالفرنسية على خلفية "انتهاك حقهما اللغوي"، ومخالفة أحكام الدستور الكندي الذي ينصّ على معاملة متساوية تجاه اللغتين الرسميتين في البلاد.

وكان الزوجان ميشال وليندا تيبودو رفعا 22 دعوى في 2016، اشتكيا فيها من طريقة كتابة بعض الكلمات في الطائرة، بينها كلمة "مخرج" المدوّنة بالإنجليزية بأحرف كبيرة، فيما مرادفها الفرنسي مكتوب بخطّ صغير، ما اعتبراه إجحافا تجاه الناطقين بالفرنسية في البلاد.

وأيدت المحكمة الفدرالية هذين الزوجين اللذين طالبا بتعويضات في ثمان من الدعاوى التي رفعاها. وحكم القضاء بمنح الزوجين 1500 دولار كندي عن كل شكوى، كما أمرت شركة الطيران الكندية الأكبر بتقديم رسالة اعتذار رسمية لهما.

واحتج الزوجان أيضا على كون كلمة "ارفع" على غطاء حزام الأمان داخل الطائرة مكتوبة حصرا بالإنجليزية.

وفي النهاية، ثارت حفيظة الثنائي بفعل إعلان قام به طاقم الطائرة عند الهبوط خلال رحلة داخلية، إذ رأيا أن النسخة الإنجليزية من هذا الإعلان الشفوي التي استمرت 15 ثانية كانت أكثر وضوحا من تلك الفرنسية التي لم تتخط مدتها خمس ثوان.

وخلص الحكم القضائي إلى أن شركة الطيران "لم تحترم موجباتها اللغوية"، مذكّرا بأن الدستور الكندي ينص على التعامل مع الإنجليزية والفرنسية على قدم المساواة في حالات محددة.