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كُتّاب وآراء
وقف إطلاق النار يرجع الهدوء لمنطقة إدلب السوريّة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول في المعارضة، اليوم السبت، إن محافظة إدلب السورية شهدت هدوءا عقب سلسلة من الضربات الجوية، وذلك بعدما أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار.
وهذا هو وقف إطلاق النار الثاني الذي يعلن هذا الشهر في إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، آخر معقل كبير للمعارضة، بعد مرور ثماني سنوات على بدء الحرب.
وانهارت الهدنة الأولى بعد ثلاثة أيام من بدئها أوائل شهر غشت الجاري، وكثف الجيش السوري المدعوم من روسيا بعدها هجومه وسيطر على مزيد من الأراضي.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الحكومة السورية وافقت على وقف إطلاق النار بدءا من صباح اليوم السبت "مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".
ونُقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها، أمس الجمعة، إن قوات الحكومة السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد "في منطقة خفض التصعيد" في إدلب، والتي جرى الاتفاق عليها قبل عامي،. ودعت الوزارة فصائل المعارضة للانضمام إلى الهدنة.