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الرئيسية | خارج الحدود | موسم الدراسة يدفع 2,8 ملايين إسباني إلى القروض

موسم الدراسة يدفع 2,8 ملايين إسباني إلى القروض

موسم الدراسة يدفع 2,8 ملايين إسباني إلى القروض
هسبريس - إفي
السبت 31 غشت 2019 - 16:32

كشفت دراسة أن نحو 2.8 ملايين إسباني سيلجأون إلى القروض لسداد النفقات المرتبطة بعودة ابنائهم إلى المدارس.

وذكرت الدراسة، التي نشرها موقع "راستيادور"، أن هذا العدد يثير الانتباه في وقت يوفر فيه أقل وينفق أكثر، حيث تراجع معدل توفير المنازل الإسبانية في الأشهر الـ12 الأخيرة إلى 4.2% مقابل 5% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط انفاق الأسر خلال الصيف ألفين و156 يورو شهريا، ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن أشهر الصيف في عام 2018 ، وفقا لموقع "فينتونيك" المالي.

وقالت ماريا فيسينتي، وهي أم لثلاثة أبناء، إنها يجب أن تنفق نحو ألف يورو مع عودة أبنائها إلى المدارس، ما تعتبره مبلغا مرتفعا؛ خاصة مقارنة بالأعوام السابقة عندما لم يكن أحد أبنائها قد بدأ في الدراسة.

وينفق اكثر من 5% من الإسبان أكثر من نصف دخلهم في عمليات الشراء الخاصة بعودة ابنائهم إلى المدارس في استثمار يعتبر مرتفعا، وفقا لما قاله أوسكار بوريب مدير التسويق في مؤسسة "أوتليت بريفاليا" بناء على استطلاع حديث.

وكشف استطلاع موقع "راستيادور"، الذي أجري على عينة من ألفين مستخدم، أن 38% منهم يطلبون قرضا لهذا الغرض ويطلبونه بمبلغ أعلى من ألف يورو، بينما يطلب 34% أقل من 500 يورو.

وعند تصفية الديون، يفضل 22% من الأشخاص الذين يطلبون هذا النوع من المساعدات الاقتصادية إعادته في غضون عامين، مقابل 19% يفضلون إعادته في غضون عام، و16% في أكثر من ستة أعوام.

ولتفادي تراكم الديون توصي شركة "كوفيديس"، التي تعرض ما بين أربعة ألاف و15 ألف يورو للتمويل، بطلب قرض "عند الضرورة" فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - HMIDA السبت 31 غشت 2019 - 16:48
الاسبان يمستواهم المعيشي 2.8 كان الله في عوننا بالمصاريف التي انهكتنا و سيكون الدخول المدرسي بمثابة الضربة القاضية ...اللهم احفظنا
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