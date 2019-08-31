الألاف يتظاهرون ضد "انقلاب جونسون" ببريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

نزل ألاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن في بريطانيا، اليوم السبت تحت شعار "أوقفوا الانقلاب"، احتجاجا على تعليق جلسات البرلمان خلال خمسة أسابيع من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ودعت جماعة الضغط "أوروبا أخرى ممكنة" إلى تنظيم 32 مسيرة على طول البلاد، بينما دعت منظمة "مومينتوم"، التي تنتمي إلى الجناح اليساري في حزب العمال، إلى "السيطرة على الجسور وقطع الطرقات".

ونظمت إحدى أكبر المظاهرات قرب داونينج ستريت؛ حيث يقع مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.

ودافع الذراع اليمنى للزعيم العمالي جيريمي كوربين أمام المتظاهرين، في وسط العاصمة البريطانية، عن ضرورة "النضال من اجل حماية الديمقراطية".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني نيته تعليق جلسات البرلمان خلال الاسبوع الثاني من شتنبر المقبل وعدم العودة لبدء النشاط في قصر ويستمنستر حتى 14 من أكتوبر المقبل.

وتعتبر المعارضة أن جونسون يسعى، بهذه الخطوة، إلى تقليل الخيارات لكي يضع النواب عقبات امام انسحاب دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 من اكتوبر؛ وهو الموعد المحدد من بروكسل لإقرار بريطانيا اتفاق الانسحاب.