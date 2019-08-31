24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)

  2. حمودي ولغات التدريس (5.00)

  3. مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" (5.00)

  4. إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)

  5. الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الألاف يتظاهرون ضد "انقلاب جونسون" ببريطانيا

الألاف يتظاهرون ضد "انقلاب جونسون" ببريطانيا

الألاف يتظاهرون ضد "انقلاب جونسون" ببريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 31 غشت 2019 - 17:34

نزل ألاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن في بريطانيا، اليوم السبت تحت شعار "أوقفوا الانقلاب"، احتجاجا على تعليق جلسات البرلمان خلال خمسة أسابيع من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ودعت جماعة الضغط "أوروبا أخرى ممكنة" إلى تنظيم 32 مسيرة على طول البلاد، بينما دعت منظمة "مومينتوم"، التي تنتمي إلى الجناح اليساري في حزب العمال، إلى "السيطرة على الجسور وقطع الطرقات".

ونظمت إحدى أكبر المظاهرات قرب داونينج ستريت؛ حيث يقع مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.

ودافع الذراع اليمنى للزعيم العمالي جيريمي كوربين أمام المتظاهرين، في وسط العاصمة البريطانية، عن ضرورة "النضال من اجل حماية الديمقراطية".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني نيته تعليق جلسات البرلمان خلال الاسبوع الثاني من شتنبر المقبل وعدم العودة لبدء النشاط في قصر ويستمنستر حتى 14 من أكتوبر المقبل.

وتعتبر المعارضة أن جونسون يسعى، بهذه الخطوة، إلى تقليل الخيارات لكي يضع النواب عقبات امام انسحاب دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 من اكتوبر؛ وهو الموعد المحدد من بروكسل لإقرار بريطانيا اتفاق الانسحاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.