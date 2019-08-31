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كُتّاب وآراء
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يغادر المشفى
قال المدير الإقليمي لمستشفى كويرون إن الملك السابق خوان كارلوس (81 عاما) ووالد الملك الحالي فيليبي السادس غادر المستشفى، اليوم السبت، بعد أسبوع من إجراء جراحة له في القلب.
وقال لوسيا الونسو: "حالته مستقرة من الناحية الاكلينكية وفحص القلب بظهر انه طبيعي".
ومازح الملك خوان كارلوس، الذي تخلي عن العرش في عام 2014، الصحفيين لدى مغادرته المستشفى في ضواحي مدريد بقوله: "كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة ... ينبض، أمر غريب".
وفي ماي أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وتخلى عن باقي مهامه المؤسسية منذ يونيو.
ولعب الملك دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت فرانكو لكن فترة حكمه، التي استمرت 40 عاما، تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.