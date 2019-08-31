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الرئيسية | خارج الحدود | 26 مرشحا في القائمة النهائية للرئاسيات التونسية

26 مرشحا في القائمة النهائية للرئاسيات التونسية

26 مرشحا في القائمة النهائية للرئاسيات التونسية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 31 غشت 2019 - 19:53

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية ضمن القائمة النهائية المقبولة.

وكان 97 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة، لكن بعد النظر في كافة الترشحات ومدى استيفائها للشروط والتزكيات، أعلنت الهيئة في مرحلة أولى يوم 14 غشت عن قبول 26 مرشحا.

وبعد انتهاء فترة الطعون وصدور قرارات المحكمة الإدارية،أبقت الهيئة على نفس عدد المرشحين.

أبرز المرشحين في القائمة النهائية هم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

كما تضمت القائمة رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي لتهم تتعلق بالتهرب الضريبي. بينما تجري الانتخابات المبكرة يوم 15 شتنبر وتبدأ الحملات الانتخابية مطلع الأسبوع القادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nadori السبت 31 غشت 2019 - 20:08
نعم الانتخابات هي وسيلة عصرية سلمية رائعة جدا لاختيار الحاكم الذي يتحمل المسؤولية لخدمة الشعب التونسي ,وفي اعتقادي ولو تقدم الشعب التونسي كله للترشيح لا يجد الشعب التونسي الرجل المناسب في المكان المناسب.وثانيا رغم تعدد المرشحين وفرصة ثمينة ليختار الشعب التونسي من يراه صادقا في خدمته ولكن الايادي الخفية او كما كان يقول عبد الاله بنكيران التماسيح والعفاريت تعلم علم اليقين من الفائز ومن الممثل الحقيقي للدولة التونسية التي لها حرمة لا يدخلها الا من يرضى عنه المخزن التونسي والدولة التونسية.
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