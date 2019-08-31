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كُتّاب وآراء
26 مرشحا في القائمة النهائية للرئاسيات التونسية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية ضمن القائمة النهائية المقبولة.
وكان 97 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة، لكن بعد النظر في كافة الترشحات ومدى استيفائها للشروط والتزكيات، أعلنت الهيئة في مرحلة أولى يوم 14 غشت عن قبول 26 مرشحا.
وبعد انتهاء فترة الطعون وصدور قرارات المحكمة الإدارية،أبقت الهيئة على نفس عدد المرشحين.
أبرز المرشحين في القائمة النهائية هم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
كما تضمت القائمة رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي لتهم تتعلق بالتهرب الضريبي. بينما تجري الانتخابات المبكرة يوم 15 شتنبر وتبدأ الحملات الانتخابية مطلع الأسبوع القادم.