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الرئيسية | خارج الحدود | قتيل وتسعة جرحى في اعتداء بالسلاح الأبيض قرب ليون الفرنسية

قتيل وتسعة جرحى في اعتداء بالسلاح الأبيض قرب ليون الفرنسية

قتيل وتسعة جرحى في اعتداء بالسلاح الأبيض قرب ليون الفرنسية
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 31 غشت 2019 - 20:00

قتل شخص في الـ19 من العمر وأصيب تسعة آخرون بجروح في اعتداء بالسلاح الأبيض نفذه شخص، السبت، اعتقلته السلطات ضواحي مدينة ليون، إحدى كبرى المدن الفرنسية، حسب ما أفادت به السلطات وأجهزة الإسعاف.

وأعلن جهاز الإطفاء أن الحصيلة هي قتيل وتسعة جرحى، أحدهم حالته بين الحياة والموت.

وكانت السلطات أشارت في البداية إلى وجود مهاجمين اثنين، إلا أن مصدرا في الشرطة عاد ونفى وجود مهاجم ثان.

وقال مصدر في نيابة ليون العامة لوكالة فرانس برس إن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه بعد اعتقل للاشتباه في تنفيذه "جريمة قتل والشروع في قتل"، وأوضح أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب تراقب الوضع عن كثب، لكنها لم تتسلم الملف بعد.

ونقلت شبكة التلفزيون "بي أف أم" أن المهاجم يقدم نفسه على أنه أفغاني من مواليد العام 1986.

ووقع الحادث نحو الساعة 16.30 قرب محطة مترو فيلوربان، وهي بلدة مجاورة لمدينة ليون.

وأفاد صحافي لفرانس برس في المكان بأنه شاهد جثة ملفوفة في كيس نقلت إلى سيارة إسعاف، وظهرت آثار دماء على الأرض إلى جانب محطة المترو، حيث فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا.

وفي مايو الماضي، أدى هجوم بواسطة طرد مفخخ أمام مخبز وسط ليون إلى إصابة 14 شخصا بجروح طفيفة.

وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري (24 عاما)، وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لـ"مبايعته" تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لاعترافاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - redbull السبت 31 غشت 2019 - 20:18
...وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري (24 عاما)، وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لـ"مبايعته" تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لاعترافاته.ما دخل هذا في ذاك لو كان المعتدي مغربي ما كنتم ستذكرونه لاحول ولا قوة الا بالله .
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-33
2 - Noureddine السبت 31 غشت 2019 - 20:21
الجهل الاكبر هو هذا العمل المشين مهما كان الفاعل ، أما إذا كان هذا الفعل باسم الله فهو الجهل الذي لا جهل بعده
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29
3 - villeurbanne السبت 31 غشت 2019 - 20:37
فرنسا تعطيه اللجوء وتخصص له 480 اورو شهريا وسكن كلاجئ بعدما هرب من بلاده مخلوع ومقهور والجزاء بعدما شبع وضسر يقتل ويتعدى على ابرياء.فرنسا تيعيش فيها 140 جنسية لكن نتمنى تحبس الكانيبال وترحل الكلاخ.لي ماتتعجبوش فرنسا يمشي بحالو.18 عام وانا ساكن في Villeurbanne وحنا هانين مسلمين ويهود شمال افريقيا,اسبان,ارمن,برتغال,افارقة,فرنسيين ...
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0
4 - عبدالرحيم الحمداوي السبت 31 غشت 2019 - 20:54
الإرهابيون مدانون وممقوتون مهما كانت جنسيتهم وانتماؤهم وعقيدتهم.طالما يستهدفون الأبرياء والعزل.
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0
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