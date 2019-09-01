مسلح يطلق النار على 20 شخصا في ولاية أمريكية

هسبريس من الرباط

ذكرت قناة تلفزيونية محلية والشرطة أن نحو 20 شخصا أصيبوا بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت بعد أن أطلق النار عليهم مسلح أو ربما اثنان كانا يستقلان عربتين منفصلتين.

وقالت شرطة أوديسا على فيسبوك "شخص (وربما اثنان) يقودان (سيارتين) في أنحاء أوديسا ويطلقان النار عشوائيا على الناس".

وأضافت "هناك عدة ضحايا لإطلاق النار في الوقت الحالي. المشتبه به خطف للتو شاحنة تابعة للبريد الأمريكي".

وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.