24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)

  2. الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية (5.00)

  3. الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)

  4. مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" (5.00)

  5. نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مسلح يطلق النار على 20 شخصا في ولاية أمريكية

مسلح يطلق النار على 20 شخصا في ولاية أمريكية

مسلح يطلق النار على 20 شخصا في ولاية أمريكية
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 23:05

ذكرت قناة تلفزيونية محلية والشرطة أن نحو 20 شخصا أصيبوا بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت بعد أن أطلق النار عليهم مسلح أو ربما اثنان كانا يستقلان عربتين منفصلتين.

وقالت شرطة أوديسا على فيسبوك "شخص (وربما اثنان) يقودان (سيارتين) في أنحاء أوديسا ويطلقان النار عشوائيا على الناس".

وأضافت "هناك عدة ضحايا لإطلاق النار في الوقت الحالي. المشتبه به خطف للتو شاحنة تابعة للبريد الأمريكي".

وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.