الشرطة الأمريكية: مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار

هسبريس - متابعة

كشفت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 21 في حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية.

وأفادت شرطة ميدلاند بأنه تم قتل مطلق النار في أوديسا، ولا مسلح طليقا في الوقت الحالي".

وزاد المصدر ذاته بأن المعني بالأمر "رجل أبيض في الثلاثينيات من عمره".