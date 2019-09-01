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الرئيسية | خارج الحدود | بولندا تحتاج تعويض خسائر الحرب العالمية الثانية

بولندا تحتاج تعويض خسائر الحرب العالمية الثانية

بولندا تحتاج تعويض خسائر الحرب العالمية الثانية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:48

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم الأحد في مدينة جدانسك، إن بلاده تحتاج للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك في الذكرى الثمانين لاندلاع الصراع.

ونقلت وكالة الصحافة البولندية عن مورافيسكي قوله: "نحتاج أن نتحدث عن هذه الخسائر ... نحتاج للمطالبة بالحقيقة ونحتاج للمطالبة بالتعويض".

وقال مورافيسكي إن الخسائر التي سببها الألمان خلال الحرب كانت أعلى بعشرات المرات من الإنفاق البولندي على إنشاء الدولة بعد الحرب العالمية الأولى، وتكلفة التنمية في الدولة خلال ذلك الوقت.

وتحدث رئيس الوزراء في فيستربلات، وهي شبه الجزيرة التي هاجمتها القوات الألمانية النازية في وقت مبكر من أول شتنبر، في اليوم الأول لما أصبحت حربا عالمية استمرت ست سنوات.

وفقدت بولندا نحو 6 ملايين مواطن في الحرب العالمية الثانية، وقال مورافيسكي إن الحرب كانت: "إبادة جماعية ذات أبعاد هائلة، إبادة جماعية للأمة البولندية".

وأضاف المسؤول ذاته أنه، خلال الحرب، كانت بولندا تحمي القيم الأساسية للحضارة الأوروبية، مثل الحرية والكرامة الإنسانية.

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