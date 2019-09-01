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إطفائيون يتدخلون لإنقاذ البابا فرانسيس في الفاتيكان
الأحد 01 شتنبر 2019 - 12:50
اعلن البابا فرنسيس الأول أنه علق في مصعد وأنقذه رجال الإطفاء، موضحاً بذلك سبب وصوله متأخرا لـ"صلاة التبشير"، اليوم الأحد، في الفاتيكان.
وقال البابا البالغ من العمر 82 عاما وهو يبتسم :"أعتذر عن تأخّري. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي ثم جاء رجال الإطفاء".