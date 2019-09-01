"حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان

هسبريس ـ مُتابعة

قالت تنظيم "حزب الله" اللبناني إن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية، قرب الحدود، اليوم الأحد.

وذكر بلاغ للتنظيم نفسه أن "العملية أسفرت عن قتل وجرح من كانوا داخل الآلية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف، وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد".

"تلفزيون المنار" التابع لـ"حزب الله" قال إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على قرية "مارون الراس" الحدودية في جنوب لبنان، وأظهر البث الحي أعمدة ضخمة من الدخان.

من جهة أخرى؛ أفاد الجيش اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزرعة جنوب البلاد، اليوم الأحد، وألقت مواد حارقة أدت إلى نشوب حريق.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن متابعة الموضوع تجري بتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، وتطالب سلطات بيروت الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.