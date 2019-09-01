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الرئيسية | خارج الحدود | "حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان

"حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان

"حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 15:40

قالت تنظيم "حزب الله" اللبناني إن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية، قرب الحدود، اليوم الأحد.

وذكر بلاغ للتنظيم نفسه أن "العملية أسفرت عن قتل وجرح من كانوا داخل الآلية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف، وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد".

"تلفزيون المنار" التابع لـ"حزب الله" قال إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على قرية "مارون الراس" الحدودية في جنوب لبنان، وأظهر البث الحي أعمدة ضخمة من الدخان.

من جهة أخرى؛ أفاد الجيش اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزرعة جنوب البلاد، اليوم الأحد، وألقت مواد حارقة أدت إلى نشوب حريق.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن متابعة الموضوع تجري بتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، وتطالب سلطات بيروت الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الهاشمي الأحد 01 شتنبر 2019 - 15:52
دولة مارقة، تتحدى المنتظم الدولي بكل وقاحة.
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51
2 - عبد الكريم ح الأحد 01 شتنبر 2019 - 15:56
أنا لا أفهم ان حزبا من الأحزاب في دولة عصرية تنتمي للقرن 21 هو من يقوم بالرد و من يخطط للحرب و يعلن حالة الطوارىء !!!!!
اين هي الدولة ؟؟
و من يحكم من ؟
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28
3 - ريفي أصيل الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:00
حزب الات هذا لا يقل شرا من الصهاينة فهو دائما يقود لبنان للحرب والدمار . فهو يضع يده في إيران وإسرائيل لتخريب الدول الإسلامية .
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-7
4 - nadori الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:09
هذا الحزب الذي سمى نفسه حزب الله هو معرقل لوحدة الدولة اللبنانية التي يجب ان يكون فيها التعايش بين الديانات التوحيدية الثلاث وان يكون الدين لله والوطن للجميع وبالتالي لا يحق لا حد ان يعلن الحرب على إسرائيل باسم فرقة دينية ويبقى القرار في يد القيادة السياسية اللبنانية التي تتكلم باسم الدولة المدنية ,فالدولة الدينية ليس لها مكان في عالمنا المعاصر.فما يسمى بحزب الله هو عميل للدولة الإيرانية التي تخلق بؤرا للتوتر من اجل تحقيق مصالحها على ظهور مثل هاته الفرق الإرهابية التي تشترى باموال البترول ونفس الشيئ في اليمن
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-7
5 - صادق الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:13
مسرحيات سيئة اﻻخراج لذر الرماد في العيون واستحمار الشعوب.
فأين الدولة وأين الجيش الوطني وأين رئيس الدولة ووزير الدفاع.
انكشفت اللعبة قديما بين إيران وذرعها في لبنان من جهة. وبين إسرائيل وأمريكا من جهة ثانية. للقضاء على ما تبقى من أهل السنة في لبنان وسوريا كما وقع بالعراق.
كفاكم من استحمار الشعوب. لقد بات الكل يعرف اﻻعيبكم.
ولكن الله سينتقم منكم أجمعين إن شاء الله. عندما تدور عليكم الدوائر.
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-5
6 - مواطن يكره إسرائيل الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:15
قالها القدافي ولم يسمع له قال أنه ادا نجحت إسرائيل في السيطرة على فلسطين فستكون بوابة لاستكمال استعمارها والآن ظهر البرهان في القريب ستسيطر على فلسطين بأكملها ثم لبنان ثم سوريا ... إلى أن تسيطر على المشرق العربي .
حكام العرب في سبات عميق هنيئا لكم يا خونة .
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0
7 - الى صاحب التعليق 2 الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:27
هذه هي المناسبة لتبحث وتفهم حقيقة الوضع هناك، اما اذا كنت تريد تسجيل النقط فذلك شيء آخر
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0
8 - rachida الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:27
نصر الله لا يمزح ولا يطأطئ رأسه للامركان والصهاينة لن يردعها الا المقاومة سواء في لبنان او سوريا او فلسطين او العراق لان اغلب الجيوش العربية النظامية متحكم فيها ومخترقة من الغرب لهذا نثمن عمل حزب الله الرادع الاول لاسرائيل. وقد قالها السيد حسن نصر الله وان عدتم عدنا.
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4
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