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كُتّاب وآراء
"حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان
قالت تنظيم "حزب الله" اللبناني إن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية، قرب الحدود، اليوم الأحد.
وذكر بلاغ للتنظيم نفسه أن "العملية أسفرت عن قتل وجرح من كانوا داخل الآلية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف، وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد".
"تلفزيون المنار" التابع لـ"حزب الله" قال إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على قرية "مارون الراس" الحدودية في جنوب لبنان، وأظهر البث الحي أعمدة ضخمة من الدخان.
من جهة أخرى؛ أفاد الجيش اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزرعة جنوب البلاد، اليوم الأحد، وألقت مواد حارقة أدت إلى نشوب حريق.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن متابعة الموضوع تجري بتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، وتطالب سلطات بيروت الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اين هي الدولة ؟؟
و من يحكم من ؟
فأين الدولة وأين الجيش الوطني وأين رئيس الدولة ووزير الدفاع.
انكشفت اللعبة قديما بين إيران وذرعها في لبنان من جهة. وبين إسرائيل وأمريكا من جهة ثانية. للقضاء على ما تبقى من أهل السنة في لبنان وسوريا كما وقع بالعراق.
كفاكم من استحمار الشعوب. لقد بات الكل يعرف اﻻعيبكم.
ولكن الله سينتقم منكم أجمعين إن شاء الله. عندما تدور عليكم الدوائر.
حكام العرب في سبات عميق هنيئا لكم يا خونة .