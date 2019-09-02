مدوّن أمريكي يتّهم السّلطات المغربية بإساءة المعاملة

هسبريس - وائل بورشاشن

اتّهم مواطن أمريكي السلطات المغربية بإساءة معاملة المهاجرين من ذوي البشرة السّوداء، ودعا كلّ من يريد حجز تذكرة لزيارة المغرب إلى التفكير فيما يحدث للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء كلّ يوم بهذا البلد.

وبوسوم تجمع الاعتقال والهجرة والمغرب بـ"العنف"، تحدّث تيموثي هاكسعن عما لقيه بعدما غادر مكان إقامته بالعاصمة الرباط، واقترب منه رجل وطرح أسئلة عديدة عليه، بعدما أمسك يدَه وصدره.

هذه الأسئلة كانت عن المكان الذي قدِمَ منه، وعن مكان سكناه، وعن مكان جواز سفرِه. وأضاف المواطن الأمريكي أنّه لم يعرف هويّة الرّجل، الذي تبيّن بعد ذلك أنّه شرطي، لأنه لم يكن يرتدي لباس عمله، لا هو ولا زميله، قبل أن يعرٍّف نفسه لاحقا بوصفه شرطيّا.

ووضّح الكاتب عبر "تدوينات" متتالية في صفحته على موقع "تويتر" أنّه أجاب قائلا إنه يقطُن حاليا بباب شالّة، حيثُ يوجد جواز سفرِه، وأنّه مواطن أمريكي، ثم تكرّرت هذه الأسئلة مرارا، إلى أن أُحبِطَ لإعادته الجواب كلّ مرة، ثم قدّم للشّرطيّ رخصة سياقته في الولايات المتّحدة، لكنّه لم يولِها أيّ اهتمام، وقال له إننا سنأخذك بعيدا من هنا، وعندما رفض الذّهاب مع الشّرطيّين قيّداه وصفّداه.

ويحكي تيموثي هاكس أنّ الشرطيين وضعاه في خلفية سيارة شرطة، حيث كان أشخاص آخرون، مضيفا أنّه لم يكن يحمل معه هاتفه، وكان يحمل عشر دولارات فقط، دون أن يعرف إلى أين يأخذونه، ثم أُدخلَ مركزَ شرطة لا يعرف بالضبط أين يقع في حيّ أكدال، لتُنزَع أصفاده، ويجلس في الرّدهة مع أزيد من ثلاثين شخصا، وهي الردهة التي وصفها بـ"المتّسخة"، مسجّلا عدم إضاءتها عندما حلّ الظّلام.

ويوضّح الكاتب أنه بعدما نودِيَ على المحتجزين في مجموعات، استُجوِبَ وسئل من أي جاء، فقال من الولايات المتّحدة الأمريكية، فضحك رجال الشّرطة الذين استجوَبوه، وسألوه من أين هو "حقيقة"، فقال لهم من نيويورك، ثم بعد أسئلة أخرى، أخذوا بصماته، وسأله أحدهم إن كان يتحدّث العربية فنفى ذلك، ولم يصدّقه، بينما وصفه آخر بالإرهابي، وأتبع ذلك بقول: "بوكو حرام".

ويحكي الكاتب، عبر "تدويناته"، عن إمساك المحتجزين بشدّة، ووضعهم في حافلة، وذكر أنّه جلس مع المغربي الوحيد هناك الذي لم يعرف بدوره إلى أن يأخذونه، رغم ترجيحه فرضيّة السّجن، مسجّلا "عنف الرجل العسكري" خلال الرحلة، الذي ضرب بعض المراهقين الذين اشتكوا من برد الحافلة أو غياب الطّعام بالهراوات، كما ضرب كل من حاول الدفاع عن شخص آخر.

بعد ثلاث ساعات ونصف أُمِر جميع من في الحافلة بالنّزول، ووجدوا نفسهم في مدينة بني ملال، بعدما رحلت الحافلة. ويذكر المُدوِّن الأمريكي أنّه اضطرّ إلى العودة إلى مدينة الرباط في حافلة سدّد ثمن مقعد بها من جيبه بستّ دولارات، ثم جلس في بيته بعد ذلك لمدّة أربعة أشهر، محاولا عدم مغادرته إلا مع جواز سفره، مع تغيير الممرّ الذي يجتازه إذا رأى الشّرطة تمرّ منه.

وتحدّث تيموثي عن صعوبات أخرى واجهها بعدما تجاوز بشهر الأيام المرخّص له فيها الإقامة في المغرب، لأنه كان يريد أن يكون له أقلّ تواصل ممكن مع السلطات، كما حكى عن عدم قدرة سفارة بلده على مساعدته، ومشاكل التأخير في المثول أمام قاض ليُسمَح له بمغادرة المغرب، وعدم النّظر في الأوراق الكثيرة التي طُلِبَ منهُ إحضارُها.

وشدّد المواطن الأمريكي على أن قلّة الاحترام في مكاتب المهاجرين، ولومَ الضّحايا، ولون بشرة كلّ من يزور هذه المكاتب، ليس صدفة، متسائلا: "ما الذي يعطي هؤلاء الناس الحقّ في إساءة معاملَة المواطنين من ذوي الجنسيات غير الأمريكية؟"، وداعيا كلّ من يريد حجز تذكرة للمغرب إلى التفكير، لكي لا يكون مشوّشا عندما يجد نفسه يعيش ما حدث له.