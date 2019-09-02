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الرئيسية | خارج الحدود | مدوّن أمريكي يتّهم السّلطات المغربية بإساءة المعاملة

مدوّن أمريكي يتّهم السّلطات المغربية بإساءة المعاملة

مدوّن أمريكي يتّهم السّلطات المغربية بإساءة المعاملة
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:30

اتّهم مواطن أمريكي السلطات المغربية بإساءة معاملة المهاجرين من ذوي البشرة السّوداء، ودعا كلّ من يريد حجز تذكرة لزيارة المغرب إلى التفكير فيما يحدث للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء كلّ يوم بهذا البلد.

وبوسوم تجمع الاعتقال والهجرة والمغرب بـ"العنف"، تحدّث تيموثي هاكسعن عما لقيه بعدما غادر مكان إقامته بالعاصمة الرباط، واقترب منه رجل وطرح أسئلة عديدة عليه، بعدما أمسك يدَه وصدره.

هذه الأسئلة كانت عن المكان الذي قدِمَ منه، وعن مكان سكناه، وعن مكان جواز سفرِه. وأضاف المواطن الأمريكي أنّه لم يعرف هويّة الرّجل، الذي تبيّن بعد ذلك أنّه شرطي، لأنه لم يكن يرتدي لباس عمله، لا هو ولا زميله، قبل أن يعرٍّف نفسه لاحقا بوصفه شرطيّا.

ووضّح الكاتب عبر "تدوينات" متتالية في صفحته على موقع "تويتر" أنّه أجاب قائلا إنه يقطُن حاليا بباب شالّة، حيثُ يوجد جواز سفرِه، وأنّه مواطن أمريكي، ثم تكرّرت هذه الأسئلة مرارا، إلى أن أُحبِطَ لإعادته الجواب كلّ مرة، ثم قدّم للشّرطيّ رخصة سياقته في الولايات المتّحدة، لكنّه لم يولِها أيّ اهتمام، وقال له إننا سنأخذك بعيدا من هنا، وعندما رفض الذّهاب مع الشّرطيّين قيّداه وصفّداه.

ويحكي تيموثي هاكس أنّ الشرطيين وضعاه في خلفية سيارة شرطة، حيث كان أشخاص آخرون، مضيفا أنّه لم يكن يحمل معه هاتفه، وكان يحمل عشر دولارات فقط، دون أن يعرف إلى أين يأخذونه، ثم أُدخلَ مركزَ شرطة لا يعرف بالضبط أين يقع في حيّ أكدال، لتُنزَع أصفاده، ويجلس في الرّدهة مع أزيد من ثلاثين شخصا، وهي الردهة التي وصفها بـ"المتّسخة"، مسجّلا عدم إضاءتها عندما حلّ الظّلام.

ويوضّح الكاتب أنه بعدما نودِيَ على المحتجزين في مجموعات، استُجوِبَ وسئل من أي جاء، فقال من الولايات المتّحدة الأمريكية، فضحك رجال الشّرطة الذين استجوَبوه، وسألوه من أين هو "حقيقة"، فقال لهم من نيويورك، ثم بعد أسئلة أخرى، أخذوا بصماته، وسأله أحدهم إن كان يتحدّث العربية فنفى ذلك، ولم يصدّقه، بينما وصفه آخر بالإرهابي، وأتبع ذلك بقول: "بوكو حرام".

ويحكي الكاتب، عبر "تدويناته"، عن إمساك المحتجزين بشدّة، ووضعهم في حافلة، وذكر أنّه جلس مع المغربي الوحيد هناك الذي لم يعرف بدوره إلى أن يأخذونه، رغم ترجيحه فرضيّة السّجن، مسجّلا "عنف الرجل العسكري" خلال الرحلة، الذي ضرب بعض المراهقين الذين اشتكوا من برد الحافلة أو غياب الطّعام بالهراوات، كما ضرب كل من حاول الدفاع عن شخص آخر.

بعد ثلاث ساعات ونصف أُمِر جميع من في الحافلة بالنّزول، ووجدوا نفسهم في مدينة بني ملال، بعدما رحلت الحافلة. ويذكر المُدوِّن الأمريكي أنّه اضطرّ إلى العودة إلى مدينة الرباط في حافلة سدّد ثمن مقعد بها من جيبه بستّ دولارات، ثم جلس في بيته بعد ذلك لمدّة أربعة أشهر، محاولا عدم مغادرته إلا مع جواز سفره، مع تغيير الممرّ الذي يجتازه إذا رأى الشّرطة تمرّ منه.

وتحدّث تيموثي عن صعوبات أخرى واجهها بعدما تجاوز بشهر الأيام المرخّص له فيها الإقامة في المغرب، لأنه كان يريد أن يكون له أقلّ تواصل ممكن مع السلطات، كما حكى عن عدم قدرة سفارة بلده على مساعدته، ومشاكل التأخير في المثول أمام قاض ليُسمَح له بمغادرة المغرب، وعدم النّظر في الأوراق الكثيرة التي طُلِبَ منهُ إحضارُها.

وشدّد المواطن الأمريكي على أن قلّة الاحترام في مكاتب المهاجرين، ولومَ الضّحايا، ولون بشرة كلّ من يزور هذه المكاتب، ليس صدفة، متسائلا: "ما الذي يعطي هؤلاء الناس الحقّ في إساءة معاملَة المواطنين من ذوي الجنسيات غير الأمريكية؟"، وداعيا كلّ من يريد حجز تذكرة للمغرب إلى التفكير، لكي لا يكون مشوّشا عندما يجد نفسه يعيش ما حدث له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ماجد واويزغت الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:39
حتى واحد مايديها فيك المهاجرين من دول جنوب الصحراء عايشين بخير في المغرب
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18
2 - عماد تاربي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:53
الفضيحة الكبرى هي اخذ الناس من العاصمة وتطوان وطنجة ورميهم في مدن كبني ملال وتزنيت وازلال لكي لا يقلوا راحة رموز السلطة والسياسة في المدن التي تتمركز فيها سلطة التحكم وخدام الدولة اما المدن الاخرى فليس لسكانها اَي اعتبار ولا ينتمون لهذا البلد !!
انها اكبر فضيحة سيتذكرها التاريخ
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15
3 - elbaba الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:53
المغاربة يشتكون من هذه المعاملة العنصرية في بلاد المهجر ، لاكن في بلدنا نبرر نفس المعاملة العنصرية اتجاه الآخرين . قمة النفاق
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-3
4 - المهدي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:55
اي سائح هذا يحمل عشرة دولارات في جيبه وتجاوز المدة المسموح بها للإقامة ويقيم بمنزل بباب شالة وليس بفندق ؟ على كل اعتبرها تدخل في باب الترحيب بالسياح حيث برمجت لك زيارة مجانية voyage organisé لزيارة بني ملال الخلّابة واخّا الروتور كان على حسابك ..
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-5
5 - رامي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:57
طالما دخل المغرب بطريقة نظامية فلن يتعرض له احد مادام يحمل جواز سفره معه او نسخة منه ، ولكن يبدو ان صاحبنا يحب مخالفة النظام بدليل بقائه في المغرب بعد الفترة المسموح بها وهي 90 يوماً
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6
6 - عادل الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:00
على كل أجنبي الامتثال للإجراءات القانونية للدولة المغربية، سواء أمريكي أو إثيوبي، المغرب دولة سيادية...
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8
7 - حسن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:01
سوء معاملة السلطات اظن انه راجع لكون نسبة مهمة(ليس الكل) من المهاجرين جنوب الصحراء يسيئون لانفسهم اولا باللجوء للتسول في الطرقات الرئيسية و عرقلة السير لانه وسيلة سهلة للحصول على المال و ربما تكديس مبالغ مهمة منه الى جانب بيع الخمور و المخدرات و التعاطي للفساد و عدم ترددهم في استعمال العنف ضد القوات العمومية و غيرها من مظاهر التسيب و الخروج عن القانون و في ظني السلطات تتساهل معهم كثيرا
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4
8 - YLU الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:02
ومن من المغاربة من لا ينتابه الخوف من تحرش رجال الجمارك في المطارات ورجال الشرطة وزبانيتهم من سائقي الطاكسيات وحراس المرائب وكذلك رجال الدرك حين تجد مفسك قد اصبحت مستهدف في مالك وعرضك يستفزونك ينذاله ليستدرجوك لاختلاق سيناريو يسهل لهم عملية السطو الممنهج لتجد نفسك حولت عطلتك السنوية الى جحيم ان لم تستسلم فان مصيرك السجن او انزول ضيف عند مجازر وزارة الصحة المغربية.
لهذا ادعو كل مغربي يريد حجز تذكرة للمغرب إلى التفكير، لكي لا يكون مشوّشا عندما يجد نفسه يعيش ما حدث لي.
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2
9 - ابو وليد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:04
لماذا لم يطلعنا هاذ المواطن الذي يدعي انه أمريكي لسبب وجوده بالمغرب والأهم بدون رخصة أو إذن حسب أقواله لم يغادر البيت لأكثر من أربعة شهور رغم ان القانون يجب ان يجدد رخصة الإقامة كل ثلاث شهور لغير المقيمين حسب قوله داءما لماذا لم تريد مساعدته السفارة الاميركية بالرباط ولماذا يظن انه فوق القانون لمجرد انه يحمل الجنسية الأمريكية الا يرى ما تفعله بلاده بالمهاجرين المكسيكيين وبالخصوص المراهقين والأطفال الذين ينزعون من عائلاتهم و يوضعون في ملاجء و...و... الله يحفظك يا وطني
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7
10 - معتوه الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:05
لا يمكن تفسير ما حدث سوى بالعنصرية وغياب المهنية في العمل.

أوروبا تعلم جيدا بما يقوم به المغرب اتجاه المهاجرين وهي تزكي ذلك ماليا.
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0
11 - الصويري الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:06
المشاكل التي وقع فيها هذا الشخص كانت بسبب عدم تطبيقه القانون، لو كان يحمل معه جواز سفره لما اعتقلته الشرطة، ولو لم يتجاوز المدة المسموح بها في المغرب لما وقع في المشكل الثاني، يعني هو المسؤول عن أخطائه، أما اتهامه للشرطة بالتعامل السيئ فيجب عليه أن يرى تعامل الشرطة الأمريكية مع المهاجرين في الحدود المكسيكية قبل أن يحكم على المغاربة.
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6
12 - a citizen الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:08
راه المواطنين المغاربة أبا عن جد يتم احتقارهم، عسيما مهاجر دو بشرة سوداء. واش أولدي ملي كنتي جاي للمغريب واش قريتي عليها أنها دولة دكتاتورية من دول العالم الثالث المتخلف ؟
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1
13 - مهاجرة بإسطنبول الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:08
يمكن فهمت القصد ديالو لأن بعض رجال الشرطة المغاربة معاملتهم قاصحة كتنقصها بعض اللطافة فالمعاملة حتى مع المواطنين فهو بالتأكيد أسود البشرة إعتقدوا أنه إفريقي نازح للمغرب قصد الهجرة السرية لأوروبا فتكرر معه الأمر ورأى سوء المعاملة فمن الطبيعي يحكم عليهم بالمعاملة العنصرية نديرو مكانا فمكانو نحسو نفس الشعور
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14 - حسيسان الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:24
‏حتى أنتم تنظرون إلى صورتهم تقول هل هي ملامح أمريكية انظروا إلى إنطباعكم أولا نحن نحكم بالمظاهر وهذه حقيقة وما يحز في نفسي هو أن الشرطة تهاب من الجنسية الأمريكية ‏حتى يُتخٓيلْ للشرطي انه لو ضايق مواطن امريكي ولو بتوقيفه للتحقق معه ‏في إطار القانون ‏انه سيوبخ من طرف مرؤوسيه حتى المواطنة الإنجليزية التي اعتدت على بائع الدجاج ستكون في غير محطة المتابعة ولو كان مواطنا مغربيا أنا فعلا في بلادي لا تم سجنه أو طرده فورا في ظرف 24 ساعة خلاصة الدولة ان احترمت مواطنيها سيُحتَرَمُ في العالم والعكس صحيح
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15 - Hassan الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:27
لا حول و لا قوة الا بالله!
لماذا كل هذه العنصرية ??
الشخص ادلى برخصة سياقته و لم ترد الشرطة التحقق منها !!
والاكيد ان هذا الامريكي تكلم الانجليزية بطلاقة تثبت انه امريكي!
اظن ان هدف الشرطة كان هو نقل اكبر عدد من السود في الحافلة خارج الرباط.
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