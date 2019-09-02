مطران كنيسة الرباط يلتحق بـ"كاردينالات" الفاتيكان

متابعة من خالد ملوك

تضمنت قائمة الكاردينالات الثلاثة عشر الجدد، الذين جرى تعيينهم أمس من قبل البابا فرانسيس، اسم مطران كنيسة الرباط كريستوبال لوبيث روميرو، الذي بصم على "خبرة كبيرة ومسار متميز في العلاقات مع العالم الإسلامي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" في قصاصة إخبارية.

وقالت الوكالة إن أسقف روما ألحق اسم كريستوبال بلائحة الكاردينالات الذين ستحق لهم المشاركة في انتخاب بابا جديد إذ اقتضت الضرورة ذلك، مشيرة في السياق نفسه إلى أن صفة الكاردينال هي أعلى لقب في التسلل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية بعد بابا الفاتيكان.

يشار إلى أن البابا فرانسيس زار المغرب مطلع شهر أبريل الماضي، حيث التقى برئيس أساقفة الرباط المطران كريستوبال، الذي وصف حينها الزيارة بـ"الحدث العظيم"؛ في حين علق مغاربة مسيحيون أملهم على هذا التحرك من أجل "ضمان حرية العبادة في الكنائس".