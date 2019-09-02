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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق النيران يقتل تونسيّين على الحدود الجزائريّة

إطلاق النيران يقتل تونسيّين على الحدود الجزائريّة

إطلاق النيران يقتل تونسيّين على الحدود الجزائريّة
هسبريس - إفي
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:35

لقي ضابط بالحرس الوطني التونسي مصرعه، اليوم الاثنين، خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة القصرين الجبلية، الحدودية مع الجزائر، أسفر أيضا عن مقتل ثلاثة إرهابيين وفقا لما أفادته مصادر أمنية.

ويتوافق الحادث مع بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية، في الانتخابات المبكرة التي ستجرى يوم 15 من الشهر الجاري، والتي ستمثل اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة والهشة في تونس منذ ولادتها في ثورة 2011.

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