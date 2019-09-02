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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مفاجيء

وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مفاجيء

وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مفاجيء
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:53

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 68 عاما.

وأشارت الخارجية الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن سيرجي كيربتشينكو توفي اليوم الإثنين، في المستشفى بشكل مفاجئ.

وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سورية من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن تم إعلان وفاته اليوم.

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