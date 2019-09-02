انتخابات رئاسية تنتظر الجزائر منتصف دجنبر المقبل

هسبريس – متابعة

قال قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، الإثنين إن الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية لانتخاب خليفة لعبد العزيز بوتفليقة سيكون في 15 شتنبر الجاري.

وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فان الانتخابات ستجري بحدود منتصف دجنبر الماضي.

وفي خطاب نقلته وزارة الدفاع، قال الفريق قايد صالح إن الانتخابات ستسبقها "مراجعة بعض نصوص قانون الانتخابات"، لكنه استبعد "أي مراجعة شاملة وعميقة".

وتعني الآجال القانونية إجراء الانتخابات في حدود 15 دجنبر المقبل، حيث ينص القانون الانتخابي في الجزائر على أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة.