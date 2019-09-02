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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 16:28

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الاقتحامات نفذت من جهة (باب المغاربة) تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضاف الخطيب أن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في أرجاء الحرم القدسي الشريف.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم هذه الاقتحامات من خلال (باب المغاربة) في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

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