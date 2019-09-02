دبي تشكل لجنة لضبط القطاع العقاري في الإمارة

هسبريس - د.ب.أ

شكلت إمارة دبي، الإثنين، لجنة عليا للتخطيط العقاري لتحقيق التوازن في العرض والطلب بالقطاع، وتجنب تكرار المشاريع العقارية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد (نائب حاكم دبي) وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني".

وأوضح بن راشد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الهدف "ضبط إيقاع المشاريع العقارية"، مضيفا :"وجهنا بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة".

يشار إلى أن دبي تشتهر بمشروعاتها العقارية الكبرى، إذ تقام على أرضها العديد من المباني العقارية اللافتة، ومشروعات عقارية كبرى منها "برج خليفة" أطول ناطحة سحاب في العالم.