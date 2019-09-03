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كُتّاب وآراء
وعكة صحية تنقل الرئيس الغابوني صوب لندن
مقام طبي جديد في انتظار الرئيس الغابوني علي بونغو، فبعد العاصمتين السعودية الرياض والمغربية الرباط، نقل الرجل الأول في البلد الإفريقي صوب مستشفى بلندن، عقب إصابته بوعكة صحية أثناء زيارته للعاصمة البريطانية.
ووفق ما أوردته وكالة بلومبرغ، فالرئيس الغابوني توجه إلى لندن منذ السابع عشر من شهر غشت الماضي؛ وذلك عقب انتهاء احتفالات بلاده بذكرى جلاء الاستعمار الفرنسي.
وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس الغابوني يرقد بالمستشفى منذ تاريخ وصوله إلى ندن، وهو الذي عانى باستمرار من جلطة دماغية ألمت به منذ حضوره مؤتمرا بالسعودية أكتوبر الماضي.
ومعروف أن بونغو اجتاز فترة نقاهة طويلة بالعاصمة الرباط، حيث مكث بالمستشفى العسكري، وزاره الملك محمد السادس للاطمئنان عليه، قبل أن يغادر المملكة صوب الغابون، لتدارك حكمه الذي زعزعه انقلاب عسكري فاشل.
وتلقى بونغو علاجه بالعاصمة الرباط، بطلب من الملك محمد السادس الذي أمر بنقله صوب المستشفى العسكري، فيما كانت رغبة أسرته هي نقله صوب إحدى مصحات لندن، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
وسبق أن أثار الغياب المتواصل لعلي بونغو عن بلاده غموضا واسعا في الغابون، إذ دعت ثلاثة أحزاب في المعارضة إلى إرسال فريق طبي مستقل إلى الرباط لتقييم ما إذا كان بإمكانه مواصلة أداء واجباته الرئاسية.
ونقلت الوكالة المذكورة أن وزير البيئة الغابوني، لي وايت، صرح مؤخرا بأن حالة بونغو الصحية تراجعت بسبب الجلطة التي أصيب بها، ولكنه قادر على إدارة شؤون البلاد.