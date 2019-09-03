الحكومة الانتقالية تقترب من رؤية النور في السودان

هسبريس ـ مُتابعة

قال محمد الفكي، المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، سيكون بعد ساعات ويوم الخميس على أقصى تقدير.

وأضاف الفكي، في تصريح صحفي، أنه جرى خلال اجتماع استثنائي عقد بالقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التأكيد على أن الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة الانتقالية، "سيتم خلال 48 ساعة كأبعد تقدير"، بعدما جرى بحث أسباب تأخير التشكيل.

وأشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع، الاستماع إلى شروحات من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة.

وأوضح أنه جرى خلال هذا اللقاء، أيضا، التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

ووفق المصدر نفسه فإن المجلس سيعقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.

وكان حمدوك قد اتفق مع قوى الحرية والتغيير على "مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد".

وتسلم حمدوك، الأسبوع الماضي، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات "49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".

وأدى حمدوك، في 22 غشت الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويطمح السودانيون في أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في غشت الماضي، الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع المعيشية.