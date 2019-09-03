مقتل ثمانية تلاميذ يوم بدء العام الدراسي في الصين

هسبريس - أ.ف.ب

قُتل ثمانية تلاميذ وأُصيب اثنان بجروح في قرية وسط الصين، في هجوم نفّذه رجل تمّ اعتقاله، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

ووقعت المأساة حين كانت المدارس تفتح أبوابها بعد العطلة الصيفية في قرية شاويانغبو، في محافظة هوباي، وفق ما أوضحت بلدية مدينة إنشي التي تتبع لها القرية.

وأوقفت الشرطة المشتبه به؛ وهو رجل أربعيني عازب يتحدّر من المنطقة، بينما الاعتداءات بالسكاكين ليست نادرة في الصين، حيث حيازة أسلحة نارية تبقى مقيدة بشكل كبير.

وفي أبريل 2018 قتل رجل، يبلغ 28 عاماً، تسعة تلاميذ طعناً في محافظة شانكشي. وأعدم في شهر شتنبر من العام نفسه بعدما أخبر المحققين أنه تعرض لاعتداءات عندما كان تلميذاً في المؤسسة نفسها حيث طعن الطلاب.

وفي يناير 2017 أصيب 11 طفلاً بجروح بعدما هاجمهم رجل، حامل لسكين مطبخ، في حضانة بمقاطعة غوانغكشي جنوب البلاد.