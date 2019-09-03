24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض
- المطران روميرو .. من كنيسة الرباط إلى "مجمع الكرادلة" بالفاتيكان
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
- اغتيال شعب
- نجوم يبحثون عن دروب المجد عبر بوابة التدريب
الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض (5.00)
الكرة تعيد الاحتجاجات للحسيمة .. وتضامن "أولتراس" يُبكي الزفزافي (5.00)
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض - (95)
- غضبة عامل إفران تُخلي "عين فيتال" من الخيول والمحلات العشوائية - (74)
- أمزازي يقتطع أجور المتعاقدين .. والأساتذة يلوحون بخيار القضاء - (70)
- العثماني: عودة "مغاربة المهجر" دليل على الثقة - (68)
- "رداءة ورق" دفاتر مدرسية تواجه التلاميذ في بداية السنة التعليمية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طفل أمريكي يقتل خمسة من أفراد أسرته بالرصاص
قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن فتى أمريكيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في منزلهم في ألاباما ثم ألقى المسدس بعيدا واتصل بالشرطة.
وأفاد متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون لوسائل إعلام منها وحدة تابعة لقناة (إيه.بي.سي) بإن إطلاق النار وقع مساء أمس الاثنين في بلدة إلكمونت.
وأضاف مكتب قائد الشرطة إن ثلاثة من الخمسة توفوا في موقع إطلاق النار واثنين توفيا في وقت لاحق في مستشفى. وكتب على تويتر "جرى استجواب المتصل البالغ من العمر 14 عاما واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل".
وأضاف المكتب "وهو يساعد المحققين الآن في تحديد مكان السلاح وهو مسدس عيار تسعة مليمترات قال إنه ألقى به في مكان قريب".
ولم يتضح من أين حصل على المسدس.
ويأتي ذلك في أعقاب موجة من جرائم القتل الجماعي شهدتها الولايات المتحدة شملت قتل سبعة أشخاص وإصابة 22 في تكساس في مطلع الأسبوع منهم طفل رضيع.
وقتل مسلح الشهر الماضي 22 شخصا وأصاب 24 بجروح في إل باسو في تكساس وقتل مهاجم آخر تسعة أشخاص وأصاب 27 في دايتون بأوهايو.
ومع تجدد النقاش على مستوى البلاد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إن التحقق من بيانات وخلفية مشتري السلاح ما كان ليمنع أعمال العنف في الفترة الأخيرة.