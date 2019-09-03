24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3217:0319:5521:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض (5.00)

  2. دفاع منعشين عقاريين يطلب إدانة "مول 17 مليار" (5.00)

  3. رئيس جهة الرباط يقترح حلولا لمواجهة الفيضانات (5.00)

  4. الكرة تعيد الاحتجاجات للحسيمة .. وتضامن "أولتراس" يُبكي الزفزافي (5.00)

  5. الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طفل أمريكي يقتل خمسة من أفراد أسرته بالرصاص

طفل أمريكي يقتل خمسة من أفراد أسرته بالرصاص

طفل أمريكي يقتل خمسة من أفراد أسرته بالرصاص
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:09

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن فتى أمريكيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في منزلهم في ألاباما ثم ألقى المسدس بعيدا واتصل بالشرطة.

وأفاد متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون لوسائل إعلام منها وحدة تابعة لقناة (إيه.بي.سي) بإن إطلاق النار وقع مساء أمس الاثنين في بلدة إلكمونت.

وأضاف مكتب قائد الشرطة إن ثلاثة من الخمسة توفوا في موقع إطلاق النار واثنين توفيا في وقت لاحق في مستشفى. وكتب على تويتر "جرى استجواب المتصل البالغ من العمر 14 عاما واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل".

وأضاف المكتب "وهو يساعد المحققين الآن في تحديد مكان السلاح وهو مسدس عيار تسعة مليمترات قال إنه ألقى به في مكان قريب".

ولم يتضح من أين حصل على المسدس.

ويأتي ذلك في أعقاب موجة من جرائم القتل الجماعي شهدتها الولايات المتحدة شملت قتل سبعة أشخاص وإصابة 22 في تكساس في مطلع الأسبوع منهم طفل رضيع.

وقتل مسلح الشهر الماضي 22 شخصا وأصاب 24 بجروح في إل باسو في تكساس وقتل مهاجم آخر تسعة أشخاص وأصاب 27 في دايتون بأوهايو.

ومع تجدد النقاش على مستوى البلاد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إن التحقق من بيانات وخلفية مشتري السلاح ما كان ليمنع أعمال العنف في الفترة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أيوب المغربي الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:24
ذنبهم على عاتق راعي البقر الأمريكي دونالد ترامب ومنتجي الأسلحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - chamad الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:27
مجتمع يعيش في رخاء مادي وفراغ روحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - Allal الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:31
لا ينقضي أسبوع من دون أن تقع مثل هذه الجرائم في أمريكا ٠ الحل الوحيد هو منع امتلاك الأسلحة ومنع بيعها ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - مغربي الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:42
نتيجة حتمية لسياسة امريكا التسلطية في العالم واغفال للمشاكل الداخلية التي يعاني منها المجتمع الأمريكي..من اجرام... ارهاب.اغتصاب...الخ.وبرامج الاعلام المتصهين..وتشجيع التمرد الأسري... ناهيك عن حرية شراء وبيع السلاح..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - منير الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:45
احنا عندنا السيوفا و هما عندهم القرطاس ..و غادي نرجع ونقول يجب وضع حد للمجرمين أين ماكانوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - بلاد البهجة قديما الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:06
أصبحت أمريكا تعيش على واقع المثل المغربي: باش قتلتي باش تموت يا ملك الموت..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.