تراجع توافد المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى إسبانيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأوردت الوزارة، في بياناتها الرسمية، أنه تم تسجيل تراجع مهم قدر 2.45 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

أرقام وزارة الداخلية كشفت أن 15 ألفا و683 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب خلال الفترة ما بين شهري يناير وغشت الماضي، مقابل 28 ألفا و642 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وبخصوص عدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة نفسها، أكدت الوزارة أنها بلغت 620 قاربا مقابل 1168 قاربا خلال الفترة ما بين شهري يناير وغشت من السنة الماضية.

وأبرز البلاغ أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية تراجع بنسبة 8.20 في المائة، حيث لم يتجاوز عددهم 3624 مهاجرا مقابل 4575 خلال الفترة نفسها السنة الماضية.