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كُتّاب وآراء
قائد الجيش الجزائري يرفض "التدخلات الخارجية"
عبّر أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، عن رفضه لأي تدخل خارجي في الأزمة التي تمر بها بلاده ، قائلا إن "الوضع اليوم هو شأن جزائري داخلي يخصنا وحدنا، ويقتضي بالضرورة حلولا من واقعنا وتجاربنا؛ حتى وإن تباينت وجهات النظر واختلفت الآراء".
وأضاف قايد صالح، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمدينة وركلة الواقعة شمال شرق البلاد: "يتعين على الجميع الوعي بحساسية المرحلة واليقين بأن الحوار العقلاني والعمل على إنجاحه والابتعاد عن السلبية والمهاترات وسياسة تثبيط العزائم هو واجب وطني تستلزمه المصلحة العليا للبلد".
واعتبر قايد صالح أن "هناك أطرافا تعمل لمصلحتها الشّخصية على حساب مصلحة البلاد"، قائلا: "هذه الأنانية التي أعمت بصيرة أولئك الذين لا يعرفون قيمة هذا البلد وشعبه ويحترفون التضليل والتدليس، الأكيد أن مشاريع ومخططات هذه الشرذمة الضالة لا تصب في مصلحة الوطن والشعب وسيكون مآلها الفشل حتما".
وخرج آلاف الجزائريين طيلة الأسابيع الماضية رافعين شّعارات رّافضة لما اعتبروه بـ"التّدخل غير المشروع لرئيس أركان الجيش في الأزمة السياسية الرّاهنة بالبلاد"، كما ردّد المتظاهرون "قايد صالح ارحل".
وأثار خطاب قايد صالح أمس، والذي دعا من خلاله للتعجيل بإجراء الانتخابات، جدلا واسعا؛ فقد اعتبره البعض تجاوزا لصلاحياته العسكرية بعد أن صرّح برغبته في أن يتم استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 شتنبر الجاري.