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مخابرات الجيش اللبناني توقف زعيم خليّة إرهابية
أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب البلاد، المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي، الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.
وأضاف بيان للجهاز نفسه أن "الموقوف يعتبر أحد أبرز المطلوبين الإرهابيّين لقيامه بتشكيل خليّة إرهابية تعمل لصالح تنظيم داعش، وقد تم توقيف معظم أفرادها".
المصدر نفسه ذكر أن "هذه الخليّة كانت قد خطّطت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية. وشارك في معارك ضد الجيش في طرابلس عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيَّيْن أسامة منصور وشادي المولوي".
وأعلن البيان أن "فادي إبراهيم أحمد علي غادر مخيم عين الحلوة في شتنبر 2017، حيث قام ببثّ فيديو يوثّق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم في فبراير 2018؛ معاوِداً نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".