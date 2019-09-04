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الرئيسية | خارج الحدود | صالح: انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة بالجزائر

صالح: انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة بالجزائر

صالح: انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 19:46

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري في خطاب جديد له اليوم الأربعاء، أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها قبل نهاية العام الجاري.

كان قايد صالح، قال أمس الأول الاثنين إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية في 15 شتنبر، مشددا على أنها آجال معقولة ومقبولة، تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيلا بإرساء دولة الحق والقانون. وينص القانون الجزائري على تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد 90 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري إن ما يعرف بالعصابة "المقرّبون من بوتفليقة في عهده"، عملت على تجويع الشّعب وإلحاق الضرر به، وهو ما يدعونا في كل مناسبة التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة والوقوف إلى جانبهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أبو إسحاق الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:01
أعتقد أن سيناريو دولة مصر يتم استنساخه في الجزائر ، وهذا الرجل القوي سيرشح نفسه في آخر لحظة للرئاسيات. طبعا الشعب الجزائري اليوم ليس كالمصري .
اللهم سلم
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2 - iSkander الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:14
لو تم هناك انتخابات في الجزائر هذه السنة او السنة القادمة بالظمانات التي قدمها الجيش الجزائري فسوف تكون اول تجربة ديمقراطية ناجحة في الوطن العربي. بالتوفيق للاشقاء في الجزائر مفخرة العرب.
انا كمواطن من المشرق العربي من اكبر المعجبين بالرياضة و السياسة الجزائرية. دئما هناك ابداع و رقي في هذه المجلات. احبكم في الله ياجزائريين.
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3 - من بعيد... الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:17
بأي صفة يوجه هذا الجنرال خطاباته كل مرة إلى الجزائريين وهو من النظام السابق مند عينه بوتفليقة نائب لوزير الدفاع وقائد للجيش الجزائري..؟ أين هو رئيس البلاد الذي عليه أن يخاطب الجزائريين..؟ ربما لن يسمع له أحد لأنه ليس من بين حاملي السلاح الدين يفرضون الأوامر بالقوة.. فاللهم الطف..
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4 - المهاجر الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:18
هذا الرجل هو الريس الفعلي يخطب كلما شاء ويقرر ما يشاء ويعتقل من يشاء الم يكون هو كذالك عضو مؤسس في العصابة بل كان حاميها سيسي جديد
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5 - akram الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:28
الجاحد با النعمة كافر و الله ماتحقق في الحراك الجزائري كان صعبا حتى الحلم به العدالة ضربت بيد من حديد وزراء بلاحساب رجال اعمال برلمانيين مدراء كبار في السجون ووووو و القائمة لن تغلق و فتح ملفات كانت مشمعة و هدا لايثنينا على ان نتوجه للامام باقامة انتخابات رئاسية ستكون عرس انشاءالله في شفافية لم يعشها الشعب الجزائري و اللدين اصبح القائد صالح و الجيش الجزائري كابوس في يقظتهم نقول لهم ان الشعب الجزائري وراء جيشه مما لامسناه و عايشناه من مصداقية و احترافية و الدليل على هدا انه لم تسل قطرة دم واحدة و الحمد لله
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6 - الحق يقال الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:31
هدا الشخص لايستطيع قراءة ورقة بطريقة سليمة ورغم دلك يعطي لنفسه الحق في التقرير في مصير امة تم اليس هو من كبار الداعمين لبوتفليقة الدي عينه في منصبه واما عن محاربة الفساد فيكفي النظر الى التروة التي راكمها مع اولاده
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7 - في رأيي الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 20:34
* في رأيي ما دام الحراك في الجزائر لا زال قائماً ،
فإن الدستور يصبح لاغياً ، لأن الشعب هو مصدر التشريع .
* الشعب ثار ضد النظام وكل ما يتعلق به . إذن لماذا لا يستجاب
لمطالب الشعب .
* حالة الجزائر الآن هي لا فضل لأحد على أحد .
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