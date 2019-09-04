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كُتّاب وآراء
صالح: انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة بالجزائر
أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري في خطاب جديد له اليوم الأربعاء، أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها قبل نهاية العام الجاري.
كان قايد صالح، قال أمس الأول الاثنين إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية في 15 شتنبر، مشددا على أنها آجال معقولة ومقبولة، تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيلا بإرساء دولة الحق والقانون. وينص القانون الجزائري على تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد 90 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري إن ما يعرف بالعصابة "المقرّبون من بوتفليقة في عهده"، عملت على تجويع الشّعب وإلحاق الضرر به، وهو ما يدعونا في كل مناسبة التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة والوقوف إلى جانبهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اللهم سلم
انا كمواطن من المشرق العربي من اكبر المعجبين بالرياضة و السياسة الجزائرية. دئما هناك ابداع و رقي في هذه المجلات. احبكم في الله ياجزائريين.
فإن الدستور يصبح لاغياً ، لأن الشعب هو مصدر التشريع .
* الشعب ثار ضد النظام وكل ما يتعلق به . إذن لماذا لا يستجاب
لمطالب الشعب .
* حالة الجزائر الآن هي لا فضل لأحد على أحد .