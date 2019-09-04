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كُتّاب وآراء
فرنسا تبدأ نقاشا برلمانيا حول الهجرة أواخر شتنبر
قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة ستجري نقاشا حول سياسة الهجرة في "الجمعية الوطنية" بحلول يوم 30 شتنبر الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تعهد بإجراء النقاش للمرة الأولى في أبريل الماضي، في إطار رده على احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي طالبت بخفض الضرائب وتحسين تكلفة المعيشة وانتهاج ديمقراطية مباشرة بدرجة أكبر .
وقال فيليب إن الحكومة ترغب في التعامل مع قضية الهجرة بأوسع طريقة ممكنة، ومناقشة دول المصدر والاندماج والترحيل والسياسات الممكنة المعتمدة على نظام الحصص.
وأضاف بعد ندوة للوزراء بمناسبة انتهاء موسم الإجازات: "في كل تلك المجالات، نريد أن نطرح الأرقام والتغيرات الراهنة على الطاولة وإجراء نقاش مع ممثلي الشعب".
وأضاف فيليب أن "الحكومة سوف تأخذ ضمن الاعتبار طبيعة هذا النقاش في تطوير سياسات حازمة وفعالة نود أن نقدمها للشعب الفرنسي".