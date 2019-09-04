24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "رابطة استقلالية" تنادي بإجراءات مستعجلة لإنعاش الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)

  3. البنوك الإسلامية تمول العقارات بـ6.3 مليارات درهم (5.00)

  4. التعليم العمومي والخصوصي (5.00)

  5. تجار يستنكرون الصمت أمام "السيبة" ببني ملال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
هسبريس - متابعة
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 22:07

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، مساء اليوم، وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة.

وتأتي وفاة عبد الله بعد أشهر قليلة من وفاة والده في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.