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كُتّاب وآراء
تهديدات تغلق السفارة الجنوب إفريقيّة في نيجيريا
قالت وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب أإريقيا ،نالدي باندور، إن بلادها أغلقت مؤقتا سفارتها في نيجيريا بعد تهديدات أدت إلى مخاوف بشأن سلامة العاملين فيها.
وجاء ذلك في أعقاب هجمات، خلال الأسبوع الحالي، استهدفت شركات يملكها أجانب في جنوب إفريقيا وأثارت خلافا دبلوماسيا.
وأشارت المسؤولة إلى أن جنوب إفريقيا على تواصل مستمر مع السلطات النيجيرية من أجل استعادة الهدوء، مضيفة: "لا يوجد أي بند في القانون المحلي للتعويض عن الضرر الناتج عن الهجمات".
وقالت الوزيرة، على هامش مؤتمر اقتصادي قاري في كيب تاون، "نشعر بوجود كراهية للأفارقة، هناك استياء ويتعين التعامل معه".