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كُتّاب وآراء
حريق غابوي يدفع سلطات فرنسا لتنفيذ عملية إجلاء
أجلت السلطات الفرنسية نحو 100 شخص، اليوم الخميس، بسبب حريق نشب في منطقة مليئة بالأشجار والجبال في بلدة "بانيول سور مير" الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود مع إسبانيا.
وأشارت السلطات في إقليم بيريني الشرقي إلى أن الحريق توقف عن التقدم، بينما كانت النيران قد اندلعت غرب بلدة بانيول سور مير، في منطقة شاليهات، والتهمت عشرات الهكتارات بالإضافة إلى أحد المباني.
وشارك في إخماد النيران 120 رجل إطفاء بالإضافة نحو 20 عنصر من قوات الدرك بمساعدة طائرات.
وتسببت حرائق أخرى اندلعت في غرب وجنوب فرنسا منذ الأربعاء، في تفحم عدة مئات من الهكتارات، وكان أكبرها في منطقة بيدوناك في إقليم شارانت ماريتيم، غرب البلد، حيث أجبرت السلطات على إغلاق خط القطار فائق السرعة بين باريس وبوردو.