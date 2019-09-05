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كُتّاب وآراء
الجيش الكويتي ينفي بدء تشكيل لواء عسكري جديد
نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مايتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي عن " وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية، دون سواهم،بغرض الاستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة".
وقالت رئاسة الاركان ، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "مثل هذا الخبر عار عن الصحة ولا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء" .
وأكدت رئاسة الأركان أن "أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة ، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات ، وأن ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت وتحت راية أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة" .
وأضاف البيان أن رئاسة الأركان تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار ، والتي تعمل على ترويج مثل هذه الشائعات بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش .
كما أهابت رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر وغير الرسمية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام ، للإجابة والتوضيح والاستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية .