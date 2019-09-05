24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تنسيق اللغة العربية يرفض "هجمة المد الفرنكفوني" (5.00)

  2. عمال النظافة يدخلون في إضراب بالدار البيضاء (5.00)

  3. تفكيك "خلية داعشية" بين مدينتَي بركان والناظور (5.00)

  4. إقلاع الاقتصاد المغربي ينتظر تعزيز الثقة وبناء نموذج تنموي ناجع (5.00)

  5. الكفاءة.. الأنثى التي وئدت (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بابا الفاتيكان: إنه لشرف أن ينتقدني الأمريكان

بابا الفاتيكان: إنه لشرف أن ينتقدني الأمريكان

بابا الفاتيكان: إنه لشرف أن ينتقدني الأمريكان
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:51

قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه "يعتبر هجوم الأمريكيين عليه شرفا"، في تعليق صريح بشكل مدهش يشير إلى الدوائر المحافظة الكاثوليكية الأمريكية.

أدلى البابا فرنسيس بهذا التصريح على متن طائرة تأخذه إلى موزمبيق في رحلة رسمية، وكان ردا على سؤال من الصحفي الفرنسي نيكولا سينزي الذي أكد التصريحات.

وخلال اللقاء التقليدي والجلسة الترحيبية بين البابا وأطقم الصحافة المرافقة، أعطى سينزي فرنسيس كتابا كتبه يسمى "كيف تريد أمريكا تغيير البابا".

ورد البابا فرنسيس: "بالنسبة لي أنه شرف أن يهاجمني الأمريكان"، بينما سلم الكتاب لمساعديه، مضيفا: "هذه قنبلة!".

وقلل المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني ،من التصريحات الارتجالية. وقال: "كان يرغب البابا في قول أنه يعتبر النقد دائما شرفا، خصوصا عندما يأتي من مفكرين موثوق فيهم، وفي هذه الحالة من أمة مهمة".

ويركز كتاب سينزي على النقد القوي الأخير للبابا، بما في ذلك الدعوة غير المسبوقة التي تحدث بها مبعوث سابق للفاتيكان إلى الولايات المتحدة المطران كارلو ماريا فيجانو، لاستقالة البابا.

اتهم فيجانو فرنسيس بعدم معاقبة الكاردينال الأمريكي تيودور ماكاريك؛ وهو مرتكب لسلسلة اعتداءات جنسية عُزل في النهاية خلال شهر فبراير الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.