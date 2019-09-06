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ألمانيا تمهد الطريق أمام حظر الأكياس البلاستيكية
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:36
مهدت وزارة البيئة الألمانية الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المحلات التجارية.
ويتعلق الحظر بـ"الحقائب البلاستيكية الخفيفة"، وليس الأكياس الخفيفة الخاصة بالخضروات والفاكهة والأكياس المتينة.
وجاء في مشروع القانون الخاص بوزيرة البيئة سفينيا شولتسه أن كل فرد في ألمانيا يستخدم سنويا نحو20 كيسا من الأنواع المقرر حظرها.
وبحسب مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، فإن الحظر سيسري فقط على الأكياس البلاستيكية الخفيفة التي تستخدم في حمل المشتريات من المحلات التجارية.