24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:31
|17:00
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سيول عاصفة رعدية تهدد المنازل الطينية بتونفيت
- خاليلوزيتش: المنتخب ليس الأفضل .. والصفير على زياش أحبطني
- عندما دعا الراحل بنبركة إلى الانفتاح على اللغات والتّشبث بالتعريب
- كُتبيون: الفوضى تعم المؤلف المدرسي .. والاحتكار يُشعل الأسعار
- مراحل الحمل .. ماذا تتوقعين في كل ثلث منها؟
عندما دعا الراحل بنبركة إلى الانفتاح على اللغات والتّشبث بالتعريب (5.00)
الأرصاد الجوية توصي بمزيد من الحيطة والحذر أمام العواصف الرعدية (5.00)
- "تعادل بطعم الهزيمة" ينهي مباراة ودية بين المغرب وبوركينا فاسو - (89)
- سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية ضواحي مدينة أصيلا - (78)
- "العنف اللئيم".. تهمة جديدة تلاحق الشرطة في قضية هاجر الريسوني - (77)
- لشكر: الحكومة "ثقيلة" سياسياً وعددياً .. البلاد تحتاجُ كفاءات أكبر - (73)
- الإعلام الهولندي يحذر إيحاتارن من "خطأ" زياش باختيار "الأسود" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فنلندا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر أمانا للسياح
تصدرت فنلندا قائمة البلدان الأكثر أمانا للسياح في العالم بحسب آخر تصنيف للمنتدى الاقتصادي العالمي.
واحتلت المرتبة الثانية والثالثة في القائمة كل من أيسلندا وعمان على التوالي. ووفقا للتصنيف، فقد تضمنت القائمة أيضا سويسرا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ والبرتغال ونيوزيلندا وقطر وإستونيا واليابان وأستراليا وإسبانيا والنرويج.
من جهة أخرى، اعتبر التصنيف كلا من سلفادور ونيجيريا واليمن وفنزويلا وهندوراس ضمن قائمة الدول الأقل أمانا.
كما صنفت فنلندا، خلال الأسبوع الجاري، كأفضل دولة في العالم في تنظيم الرحلات الطبيعية، وفقا لما ذكره موقع "لونلي بلانيت ترافل غايدس".
وأخذت القائمة في الاعتبار العديد من العوامل، مثل جهود الحفظ والتنوع البيولوجي في الحياة البرية وانتشار المتنزهات الوطنية وجهود الحفاظ على المناطق الطبيعية المحمية.
من جهة أخرى، اعتبر تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي أن أكثر الدول التي تستحق الزيارة في 2019 هي إسبانيا متبوعة بفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا وسويسرا. فيما اعتبرت اليمن وتشاد وليبريا كأكثر دول ينصح بعدم زيارتها.