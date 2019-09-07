فنلندا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر أمانا للسياح

هسبريس - متابعة

تصدرت فنلندا قائمة البلدان الأكثر أمانا للسياح في العالم بحسب آخر تصنيف للمنتدى الاقتصادي العالمي.

واحتلت المرتبة الثانية والثالثة في القائمة كل من أيسلندا وعمان على التوالي. ووفقا للتصنيف، فقد تضمنت القائمة أيضا سويسرا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ والبرتغال ونيوزيلندا وقطر وإستونيا واليابان وأستراليا وإسبانيا والنرويج.

من جهة أخرى، اعتبر التصنيف كلا من سلفادور ونيجيريا واليمن وفنزويلا وهندوراس ضمن قائمة الدول الأقل أمانا.

كما صنفت فنلندا، خلال الأسبوع الجاري، كأفضل دولة في العالم في تنظيم الرحلات الطبيعية، وفقا لما ذكره موقع "لونلي بلانيت ترافل غايدس".

وأخذت القائمة في الاعتبار العديد من العوامل، مثل جهود الحفظ والتنوع البيولوجي في الحياة البرية وانتشار المتنزهات الوطنية وجهود الحفاظ على المناطق الطبيعية المحمية.

من جهة أخرى، اعتبر تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي أن أكثر الدول التي تستحق الزيارة في 2019 هي إسبانيا متبوعة بفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا وسويسرا. فيما اعتبرت اليمن وتشاد وليبريا كأكثر دول ينصح بعدم زيارتها.