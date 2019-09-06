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إعصار دوريان يقطع سُبل المئات في ولاية كارولينا
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 21:35
قال حاكم ولاية نورث كارولينا الأمريكية روي كوبر إن مئات الأشخاص تقطعت بهم السبل في جزيرة أوكراكوك قبالة ساحل الولاية جراء إعصار دوريان.
وقال كوبر في مؤتمر صحفي إن "هناك قلق كبير بشأن مئات الأشخاص عالقين في جزيرة أوكراكوك.. هناك فرق إنقاذ جاهزة للتعامل بمجرد أن تسنح لها فرصة الوصول إلى الجزيرة ".
وأضاف كوبر أن معظم الجزء الجنوبي الشرقي من نورث كارولينا "خارج نطاق الخطر"، لكن العاصفة تستمر في ضرب الجزء الشمالي الشرقي من الولاية.
وقال كوبر إن "مسؤولين يبلغون السكان بالصعود إلى أعلى نقطة من منازلهم".