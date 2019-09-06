رصاص الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلين فلسطينيين

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص صبيين فلسطينيين أحدهما يبلغ من العمر 14 عاما خلال احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤولون أن القتيلين هما خالد الربيع (14 عاما) وعلي الأشقر (17 عاما) فضلا عن إصابة 70 آخرين منهم 38 مصابا بالرصاص الحي.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات التي تدافع عن الحدود واجهت أكثر من ستة آلاف متظاهر في العديد من المواقع على السياج الحدودي ورشقها بعضهم بعبوات ناسفة وقنابل حارقة.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوعية منذ 18 شهرا تحت شعار "مسيرة العودة الكبرى" للدعوة لإنهاء الحصار الأمني الذي تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع وللمطالبة بحق عودة الفلسطينيين لأرض أسلافهم التي فروا أو أجبروا على الفرار منها خلال قيام دولة إسرائيل في عام 1948.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن نحو 210 فلسطينيين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس آذار 2018.

وفي ذات الفترة قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود وقتل آخر خلال عملية توغل سرية إسرائيلية في القطاع.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة في 1967 ثم سحبت قواتها والمستوطنين من هناك في 2005.

وتقول إن الحصار الأمني ضروري لوقف وصول أسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي خاضت معها ثلاث حروب وأطلقت آلاف الصواريخ عليها على مدى العقد المنصرم.