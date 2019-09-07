أمريكا تفتح تحقيقا حول "فيسبوك" بسبب بيانات

هسبريس - إفي

فتح تحالف من مدعيي عام الولايات المتحدة تحقيقا الجمعة حول إذا ما كانت (فيسبوك) تُعرّض بيانات مستخدميها للخطر أو أنها تخترق قانون مكافحة الاحتكار أم لا.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، في بيان "لقد بدأت تحقيقا حول فيسبوك لتحديد ما إذا كانت تصرفاتها قد أضرت ببيانات المستهلك أم قللت من جودة خيارات المستهلك أو زادت من سعر الإعلان".

وأضافت "يجب أن تمتثل أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم للقانون".

وزاد هذا التحقيق من الضغوطات على شركة (فيسبوك)، الواقعة تحت أنظار لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل واللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي.

ووافقت (فيسبوك) الشهر الماضي على دفع مبلغ 5 مليار دولار كجزء من الاتفاق مع لجنة التجارة الفيدرالية لاتهامها بانتهاك الخصوصية.