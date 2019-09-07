المؤبد لعدد من قيادات "الإخوان المسلمين" في مصر

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من القيادات فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وأسدلت بذلك محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، الدائرة "11 إرهاب"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، حكمها في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن استجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الإثبات والنفي.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين فى هذه القضية يبلغ 28 متهما من قيادات الإخوان وعناصر "حماس" الفلسطينية و"حزب الله "اللبناني.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض، فى نونبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه رشاد البيومي، ويحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.