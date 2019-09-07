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الرئيسية | خارج الحدود | المؤبد لعدد من قيادات "الإخوان المسلمين" في مصر

المؤبد لعدد من قيادات "الإخوان المسلمين" في مصر

المؤبد لعدد من قيادات "الإخوان المسلمين" في مصر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 شتنبر 2019 - 12:50

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من القيادات فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وأسدلت بذلك محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، الدائرة "11 إرهاب"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، حكمها في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن استجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الإثبات والنفي.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين فى هذه القضية يبلغ 28 متهما من قيادات الإخوان وعناصر "حماس" الفلسطينية و"حزب الله "اللبناني.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض، فى نونبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه رشاد البيومي، ويحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوجدي السبت 07 شتنبر 2019 - 13:20
الاحكام الجائرة يعبدون بها الطريق أمام التمدد الاسرائيلي والسيطرة على الدول العربية من مصر ام الدنيا........والسؤال المطروح لمادا لا يصدر عدل مصر حكما غيابيا على بنيامين وترامب باعلانهم القدس عاصمة القدس؟
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17
2 - yaaaaaaaaadris السبت 07 شتنبر 2019 - 13:36
قاضيان في النار و قاضي في الجنة ، لكن يبدو في مصر المغتصبة أن كل القضاة في النار
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11
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