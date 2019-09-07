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كُتّاب وآراء
تمويل الإرهاب يطيح بعشرة أشخاص في إيطاليا
أصدر القضاء الإيطالي، اليوم السبت، مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص يشتبه في تمويلهم الإرهاب، بينهم إيطاليان وثمانية من أصول تونسية، و إمام مسجد في تيرامو بمدينة أبوروزو في وسط البلاد.
بيان للنيابة العامة في لاكويلا، كبرى مدن أبروزو، ذكر أنه يشتبه في كون ؤلاء الأشخاص "أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة؛ جاء قسم منها من التهرب الضريبي".
كما أورد المصدر نفسه إن "هذه الأموال كانت تستخدم، أيضا، لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة، الجناح السوري السابق لتنظيم القاعدة"، مضيفا أن "قسما من المبالغ كان مخصصا لأئمة في إيطاليا، أدين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية".
و تابع البيان أن من بين الأشخاص الـ10 محاسِبة إيطالية، موضحا أنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة تزيد عن مليون أورو.