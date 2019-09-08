العاهل السعودي يعفي وزير الطاقة خالد الفالح

هسبريس - د .ب .أ

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ، مساء اليوم السبت، أن أمرا ملكيا صدر بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلفا له.

كما صدر أمر بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.