ترامب يعلن إلغاء محادثات السلام مع حركة طالبان

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق "اجتماع سري" مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية، كان من المقرر أن ينعقد الأحد في الولايات المتحدة، وإلغاء محادثات السلام.

وبرر ترامب قراره من خلال سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعدما تبنت حركة طالبان الهجوم الإرهابي الأخير في كابول؛ حيث قتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي: "كان من المقرر أن اجتمع بالزعماء الرئيسيين لحركة طالبان، وبشكل منفصل مع الرئيس الأفغاني، بشكل سري في كامب ديفيد اليوم الأحد".

ترامب أضاف: "للأسف، وبهدف الحصول على قدرة زائفة على التفاوض، أقروا بمسؤوليتهم عن هجوم كابول. على الفور ألغيت الاجتماع وعلقت مفاوضات السلام".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا كانوا غير قادرين على توقيع وقف إطلاق نار خلال هذه المفاوضات الهامة للغاية، بل وقتلوا 12 شخصا من الأبرياء، إذن هم على الأرجح غير قادرين على التفاوض حول اتفاق جوهري على أي حال".

ويأتي هذا الإعلان غير المتوقع بشأن إلغاء المحادثات عقب التوصل لمسودة اتفاق بين واشنطن وطالبان، بعد أكثر من عام من المفاوضات التي كانت تتطلع لانسحاب خمسة آلاف جندي أمريكي خلال 135 يوما.

وتعد حرب أفغانستان هي النزاع الأطول الذي تنغمس فيه الولايات المتحدة الأمريكية، فهي جزء من الصراع منذ أكثر من 18 عاما، وراح ضحية ذلك ما يزيد عن 2300 جندي من جانب واشنطن.