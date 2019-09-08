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الرئيسية | خارج الحدود | سوريا تدين انتهاكات تركيا وأمريكا للقانون الدولي

سوريا تدين انتهاكات تركيا وأمريكا للقانون الدولي

سوريا تدين انتهاكات تركيا وأمريكا للقانون الدولي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:40

أدانت سوريا، بأشد العبارات، قيام الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن "هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي وعدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة".

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الاحد، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية؛ في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف المصدر: "تؤكد سورية أن هذه الخطوة تمثل عدوانا موصوفا، بكل معنى الكلمة، وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سورية؛ بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية".

وقال المتحدث الرسمي إن "الجمهورية العربية السورية، إذ تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، تؤكد التصميم والعزم على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة إراضي الجمهورية العربية السورية".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء قد أفادت بأنه "بدأ اليوم الأحد تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي شرق الفرات، بسورية، وذلك في إطار فعاليات إنشاء المنطقة الآمنة المتفق عليها بين الجانبين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أمازيغي الأحد 08 شتنبر 2019 - 17:55
تركيا تحتل أراضي سورية منذ الخمسينات واليوم تتوسع باحتلالها أراضي أخرى أردوغان يبحث عن مصلحة الأتراك بطريفة ديكتاتورية . ومن يشاهد مسلسلات الأتراك مع أخته أو أمه وكذالك من تعشق في مهناد يعني محناد بالأمازيغية سيكرهون هذا التعليق !! يقال أن الحقيقة تؤلم
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2 - rachida الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:27
اردوغان عليه ان يخجل من افعاله لم يكفيه خراب سوريا بلد مسلم وهو يدعي انه قائد المسلمين والمدافع عن حقوقهم وهاهو يصول ويجول مع الامريكان على اراضي الجمهورية العربية السورية. فلا يمكن ان اقول له الا اذا لم تستح فافعل ما شئت.
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3 - أكاديري الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:53
من لا يعرف أردغان ويريد معرفت حقيقته ما عليه الى الاطلاع على إتفاقياته وتعاملاته مع الصهاينة وأما من يتق بنمتيليته في الخطابات أو الانقلاب المفبرك لتزيد شهرته فإنه لايفهم شيء وأمثالهم من نجد صعوبة للتفاهم معهم في هذه البلاد وللاسف هم الكثيرون
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