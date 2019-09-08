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الرئيسية | خارج الحدود | ملثم يطعن شرطيا أمام مقر للانتخابات في تونس

ملثم يطعن شرطيا أمام مقر للانتخابات في تونس

ملثم يطعن شرطيا أمام مقر للانتخابات في تونس
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:00

أفادت تقارير محلية في تونس، اليوم الاحد، بطعن شرطي من قبل عنصر ملثم أمام مقر هيئة الانتخابات جنوب البلاد.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع أمام المقر الفرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مدينة توزر.

وقالت قناة "نسمة" الخاصة إن شخصا ملثما طعن الشرطي بسكين، وصرخ: "يا عدو الله"، قبل أن يلوذ بالفرار.

ووصفت إذاعة محلية المعتدي بـ"المتشدد" ولكن لم يتم الكشف عن هويته، بينما لم تدل وزارة الداخلية على الفور بتفاصيل عن الحادث، بينما نقل الشرطي إلى مستشفى جهوي لتلقي الإسعافات.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 من شهر شتنبر الجاري.

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