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الرئيسية | خارج الحدود | أوّل إضراب للربابنة يعطّل الخطوط الجوية البريطانية

أوّل إضراب للربابنة يعطّل الخطوط الجوية البريطانية

أوّل إضراب للربابنة يعطّل الخطوط الجوية البريطانية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:40

بدأ طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة؛ مما أدى إلى إلغاء معظم رحلات الشركة وتعطيل خطط آلاف المسافرين في إجراء غير مسبوق بسبب خلاف على الرواتب.

وكان اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية قد أخطر الشركة، الشهر الماضي، بالإضراب لمدة ثلاثة أيام في شهر شتنبر؛ في أول إضراب على الإطلاق لطياري الخطوط الجوية البريطانية.

وعقب الإضراب يومي التاسع والعاشر من شتنبر من المقرر تنظيم إضراب آخر يوم 27 شتنبر. وقال الاتحاد إنه يجب على الخطوط الجوية البريطانية اقتسام بعض أرباحها مع الطيارين.

من جهتها قالت الشركة إن الإضراب غير مبرر لأن عرضها بشأن الرواتب كان منصفا.

وقال براين ستروتون، الأمين العام لاتحادي طياري الخطوط الجوية البريطانية، إن "هذا الإضراب سيكلف الشركة أكثر بكثير من الاستثمارات اللازمة لتسوية هذا الخلاف"، مضيفا: "حان الوقت للعودة إلى طاولة المفاوضات وطرح عرض جاد ينهي هذا النزاع".

وقد رفضت الشركة، يوم الخميس الماضي، عرضا جديدا قدمه الاتحاد بوصفه "عرضا مبالغا فيه في اللحظة الأخيرة" لم يطرح بنية طيبة. وقال الاتحاد إنه كان سيلغي الإضرابات هذا الاسبوع لو كانت الشركة تقبلت العرض.

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