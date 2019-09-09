تعليق عمل البرلمان البريطاني حتى منتصف أكتوبر

هسبريس - رويترز

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله، اليوم الاثنين، حتى منتصف الشهر المقبل.

ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم 31 أكتوبر دون اتفاق، بإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد.

ويصبح هذا المشروع قانونا اليوم الاثنين لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وأضاف المتحدث ذاته أن رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل، وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات لحل هذه المسألة.