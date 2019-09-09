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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تريد تخصيب اليورانيوم بغية إنتاج الكهرباء

السعودية تريد تخصيب اليورانيوم بغية إنتاج الكهرباء

السعودية تريد تخصيب اليورانيوم بغية إنتاج الكهرباء
هسبريس - رويترز
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 19:51

قال وزير الطاقة السعودي الجديد إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم، في المستقبل، من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر بأبوظبي الإماراتية: "نمضي في هذا الطريق بحذر ... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين".

وكانت السعودية قد كشفت أنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، غير أن تخصيب اليورانيوم يشكل خطوة حساسة في دورة الوقود النووي، لأنه قد يفتح الباب أمام الاستخدامات العسكرية لهذه المادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:03
السعودية تحاول توظيف تخصيب يورنيوم في سياق حلف مضاد لإيران بل من شان العملية سيف دو الحدين تعاكس طموحات ايرانية و تلبي مصالح لوبيات إنتاج هذا الصنف من الصفقات مع العلم ان السعودية يوجد به أكبر احتياط من المحروقات رغم دكر فنزويلا و أحيانا تلويح بغيرها هنا وهناك .
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1
2 - الهاشمي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:09
أكيد مع عمالة صينية، المرجوا أن يكونا بعيدين عن مكة والمدينة قدر المستطاع نظرا للكفاءة العالية للعلماء و العمالة المحلية.
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0
3 - النووى الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:13
اذا وصلت الطاقة النووية الى قريش فالويل ثم الويل الى الاماكن المقدسة !!!
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-1
4 - بنت الشاوية الرجلة والنيف DZ الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:24
هل تريد تخطيب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء أو لاخافت ايران اكيد سوف تتلقى الدعم الكامل الأمريكي الصهيوني لدركاع ودمار من الذين يقفون حاجزا منيعا لبني صهيون ولكن الإيران تبقى هي الأقوى لا صهاينة ولا اتباعها الذين دمروا البلدان العربية ابتداء من لبنان وأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن نعم هذه هي الحقيقة انشرها أن أعجبتك وشكرا
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0
5 - القنيطري الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:44
غريب أمر هنود شبه الجزيرة العربية !!! توليد الطاقة !!! عندهم النفط والغاز والشمس لكن يريدون الطاقة النووية !!! يعني الغربيين سيبنون لهم محطات نووية ويجهزونا ويصونها وهنود شبه الجزيرة يدفعون الثمن
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