السعودية تريد تخصيب اليورانيوم بغية إنتاج الكهرباء

هسبريس - رويترز

قال وزير الطاقة السعودي الجديد إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم، في المستقبل، من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر بأبوظبي الإماراتية: "نمضي في هذا الطريق بحذر ... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين".

وكانت السعودية قد كشفت أنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، غير أن تخصيب اليورانيوم يشكل خطوة حساسة في دورة الوقود النووي، لأنه قد يفتح الباب أمام الاستخدامات العسكرية لهذه المادة.